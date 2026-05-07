شاهدها الآن بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة أستون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 12:29 مساءً - تتجه أنظار الجماهير لمعرفة موعد والقنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ونوتنجهام فورست، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025–2026، في مواجهة إنجليزية خالصة على صفيح ساخن، يسعى خلالها "الفيلانز" لتدارك موقفهم وخطف بطاقة العبور للمباراة النهائية.

موقف أستون فيلا ونوتنجهام فورست في الدوري الأوروبي

يدخل أستون فيلا المباراة وهو يحتل المركز المفضل لديه تاريخياً في البطولات الأوروبية، ويطمح الفريق لتصحيح المسار بعد تعثره في لقاء الذهاب بنتيجة (1 - 0)، حيث يسعى المدرب واللاعبون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في ملعب "فيلا بارك" لتحقيق ريمونتادا تضمن لهم التواجد في نهائي البطولة.

في المقابل، يدخل نوتنجهام فورست اللقاء بنشوة الانتصار في الذهاب، متسلحاً بسلسلة من النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة، حيث يطمح الفريق لمواصلة عروضه القوية والحفاظ على نظافة شباكه أمام هجوم الفيلانز لضمان التأهل التاريخي.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الأوروبي، حيث سيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق محمد بركات واصفاً ومعلقاً على أحداث اللقاء.

موعد مباراة أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست

تُقام مباراة أستون فيلا ونوتنجهام فورست اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة.