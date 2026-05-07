اطّلع على الآن بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة كريستال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 12:29 مساءً - تتجه أنظار الجماهير لمعرفة موعد والقنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وشاختار، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2025–2026، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها "النسور" لتأكيد تفوقهم وقطع تذكرة العبور إلى المباراة النهائية.

موقف كريستال بالاس وشاختار في دوري المؤتمر الأوروبي

يدخل كريستال بالاس المباراة بوضعية مريحة جداً بعدما حقق انتصاراً ثميناً في لقاء الذهاب خارج ملعبه بنتيجة (3 - 1)، ويطمح الفريق الإنجليزي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في ملعب "سيلهرست بارك" لتجديد فوزه وحسم التأهل رسمياً، ومواصلة مشواره المميز في البطولة الأوروبية.

في المقابل، يتواجد فريق شاختار في موقف صعب، حيث يتعين عليه الفوز بفارق هدفين على الأقل لمعادلة النتيجة أو بفارق ثلاثة أهداف لخطف التأهل، ويسعى الفريق الأوكراني لتقديم أداء قوي ومحاولة إحداث مفاجأة تقلب موازين هذه المواجهة الحاسمة.

القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ضد شاختار

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري المؤتمر الأوروبي، حيث سيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 3 HD، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق أحمد البلوشي.

موعد مباراة كريستال بالاس ضد شاختار

تُقام مباراة كريستال بالاس وشاختار اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة.