نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير السياحة: نستهدف جذب مزيد من السياح الأمريكان وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 مايو 2026 02:01 مساءً - التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، نيك آدامز المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية للسياحة والقيم، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.

وخلال اللقاء، أعرب نيك آدامز عن خالص شكره وتقديره للوزير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالبرنامج السياحي المُتميز الذي تم تنظيمه له خلال زيارته لمصر والتي وصفها بأنها “دولة جميلة”.

كما أعرب عن سعادته البالغة بزيارة أهرامات الجيزة لأول مرة، مؤكداً على أن هذه التجربة ستظل عالقة في ذاكرته، وأنه لن ينسى أبداً شعوره عند مشاهدته الأهرامات للمرة الأولى.

وتناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الأمريكي، والذي يُعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الترويجية المشتركة، وتعزيز الشراكات بما يُسهم في زيادة أعداد السائحين الأمريكان.

ومن جانبه، أكد الوزير على حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين في الأسواق السياحية المستهدفة وعلى رأسهم السوق الأمريكي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يدعم نمو قطاع السياحة المصري.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة: نستهدف جذب مزيد من السياح الأمريكان وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.