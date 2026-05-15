تنمية المشروعات يصدر شهادات تصنيف لـ25 شركة ناشئة ابتكارية من إجمالي 61 شركة معتمدة رسميا

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 مايو 2026 08:01 مساءً - قام جهاز تنمية المشروعات بتوزيع شهادات تصنيف لـ 25 مشروعا ابتكاريا وذلك ضمن إجمالي 61 شركة تم اعتماد تصنيفها رسميًا منذ إطلاق ميثاق الشركات الناشئة المصرية حيث تم تسليم الشهادات خلال اللقاء التشاركي الذي تم تنظيمه تحت رعاية وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء المصري لشئون المجموعة الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وحسن رداد وزير العمل وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الحكومية وممثلي مؤسسات دعم ريادة الأعمال.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في كلمته خلال اللقاء حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الابتكارية حيث أشاد بدور اللجنة الوزارية لريادة الأعمال في تنسيق الجهود بين كافة الوزارات والجهات أعضاء اللجنة وسرعة استجابتها لمطالب رواد الأعمال لمساعدتهم على الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.

وأوضح رحمي أن الجهاز مستمر في تقديم مختلف الخدمات الفنية والمالية لجذب أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال لبدء مشروعاتهم أو تطوير مشروعاتهم القائمة حيث قام الجهاز ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﺪﺷﻴﻦ أول ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ Fund of Funds اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وذلك بتمويل بلغ 50 مليون دولار أمريكي.

وأضاف رحمي أن الجهاز وفقا للميثاق يتيح للشركات الناشئة الحصول على شهادات التصنيف وتقديم التدريب الفني للعاملين في هذه الشركات لتطوير مهاراتهم وفقا لأحدث المعايير المتبعة والمساهمة في دعم حاضنات ومسرعات الأعمال وتسهيل مشاركتهم في مختلف المعارض لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم مشيرا إلى أن هناك تكامل في الأدوار بين أعضاء المجموعة الوزارية للعمل على تنفيذ ميثاق الشركات الناشئة باعتباره تجربة رائدة في مصر جاءت كترجمة حقيقية لمتطلبات قطاع واعد من الشباب وتلبية متطلباتهم ومساعدتهم على الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الواردة في قوانين الدولة الداعمة للاستثمار ومنها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

وشهد اللقاء حوارا مثمرا مع رواد الأعمال عرضوا خلاله متطلباتهم خلال الفترة المقبلة كما وجه اصحاب الشركات الشكر للجنة الموقرة و جهاز تنمية المشروعات علي حصولهم علي شهادات التصنيف ومنهم شركة “فيول إن” و “فلند” و”أوليف” و”سبرينتس” و”بكره” وشركات أخرى.

جدير بالذكر أن ميثاق الشركات الناشئة يستهدف الشركات التي تم تأسيسها حديثا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق. وتضم لجنة تصنيف الشركات الناشئة في عضويتها ممثلين عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين الملائكيين ومجتمع ريادة الأعمال وجهاز تنمية المشروعات، حيث تقوم اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة من الشركات الناشئة المصرية الراغبة في الحصول على شهادة التصنيف.

ويتيح ميثاق الشركات الناشئة مسارين للتقدم للحصول على شهادة التصنيف أحدهما مسار سريع خلال خمسة أيام، بينما المسار الثاني خلال أسبوعين؛ حيث يمكن للشركات بأنواعها التقدم للحصول على الشهادة.

ويمكن لأصحاب الشركات الناشئة الراغبين في الحصول على شهادة تصنيف الشركات الاطلاع على الميثاق وتوفير المستندات اللازمة في حال التقدم لشهادة التصنيف، واختيار أحد المسارين أثناء التقدم، حيث المسار العادي وهو مفتوح لجميع المتقدمين ويتم تقييم الشركات عليه من خلال المراجعة العادية للجنة، أما المسار الثاني فهو المسار السريع، والذي يتضمن الشركات الناشئة التي يتم ترشيحها من جهات راعية ( صناديق الاستثمار المعتمدة ) وفي حالة رفض الطلب فإن من حق الشركة التظلم عليه خلال 15 يوما لإعادة دراسة مستنداتها وموقفها من معايير الميثاق.

