الإمارات والهند توقعان اتفاقيات كبرى في الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 مايو 2026 08:01 مساءً - العربية نت_ وقعت الإمارات والهند، اليوم الجمعة، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين وتطويره في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

وتشمل الاتفاقيات التي جرت بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء الهند إلى الإمارات، اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية الهندية المحدودة.

كما جرى إبرام اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين “أدنوك” وشركة النفط الهندية المحدودة بشأن توريد غاز البترول المسال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وشملت الاتفاقيات مذكرة بين مجموعة G42 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومركز تطوير الحوسبة المتقدمة بشأن إنشاء مجمع حوسبة فائقة بقدرة 8 إكسافلوب في الهند.

كما وقعت مذكرة تفاهم بين شركة كوشين لبناء السفن المحدودة وشركة درايدوكس وورلد بشأن إنشاء مجمع لإصلاح السفن في فادينار، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مركز التميز في مجال الملاحة البحرية وبناء السفن، وشركة كوشين لبناء السفن المحدودة وشركة درايدوكسوورلد، للتعاون بشأن تنمية المهارات في إصلاح السفن.

كما أعلن الجانبان اتفاقات شملت استثماراً من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 11.02 مليار درهم للاستحواذ على حصة بنسبة 60% في بنك RBL في جمهورية الهند.

وأبرم البلدان استثماراً بقيمة 3.67 مليار درهم من جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي (NIIF)، بالإضافة إلى استثمار من الشركة العالمية القابضة (IHC) بقيمة 3.67 مليار درهم للاستحواذ على حصة في شركة SAMMAN CAPITAL في جمهورية الهند.

