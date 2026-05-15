الولايات المتحدة.. تسارع نمو الصناعات التحويلية في أبريل بفضل إنتاج السيارات

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 مايو 2026 11:55 مساءً - سي إن بي سي_ تسارع ⁠إنتاج المصانع في الولايات المتحدة في أبريل، بدعم من زيادة إنتاج المركبات، الأمر الذي يشير إلى متانة أساسية ⁠في الصناعات ‌التحويلية، رغم أن اضطرابات ⁠الإمدادات الناجمة عن حرب إيران تلقي بظلالها على القطاع.

وذكر ​مجلس ⁠الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أن إنتاج ‌الصناعات التحويلية ⁠ارتفع 0.6% الشهر الماضي، بعد تعديل التوقعات السابقة ⁠بالزيادة إلى ​0.1% في ​مارس.

وتوقع اقتصاديون ⁠استطلعت ​ آراءهم انتعاش إنتاج المصانع 0.2% بعد تراجعه 0.1% في مارس. وسجل إنتاج المصانع ​نموا ​1.3 % على أساس سنوي في أبريل، بينما ارتفع إنتاج السيارات 3.7%.

