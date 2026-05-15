وزير الشباب والرياضة يهنئ بعثة الكونغ فو بالإنجاز التاريخي في كأس العالم

وزير الشباب والرياضة يهنئ بعثة الكونغ فو بالإنجاز التاريخي في كأس العالم

أبراج السبت 16 مايو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أبراج السبت 16 مايو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

وزير الزراعة يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك ونفاذ المنتجات المصرية للأسواق الآسيوية

وزير الزراعة يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك ونفاذ المنتجات المصرية للأسواق الآسيوية

تنمية المشروعات يصدر شهادات تصنيف لـ25 شركة ناشئة ابتكارية من إجمالي 61 شركة معتمدة رسميا

تنمية المشروعات يصدر شهادات تصنيف لـ25 شركة ناشئة ابتكارية من إجمالي 61 شركة معتمدة رسميا

الإمارات والهند توقعان اتفاقيات كبرى في الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا

الإمارات والهند توقعان اتفاقيات كبرى في الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا

: بي.بي تدرس بيع بعض أصول الغاز التابعة لها في مصر

: بي.بي تدرس بيع بعض أصول الغاز التابعة لها في مصر

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع مع صعود النفط بدفعة من مخاوف حرب إيران

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع مع صعود النفط بدفعة من مخاوف حرب إيران

وزير التخطيط: مصر تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها

وزير التخطيط: مصر تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها

ميناء دمياط يعزز تدفق البضائع إلى أسواق الخليج عبر خط الرورو

ميناء دمياط يعزز تدفق البضائع إلى أسواق الخليج عبر خط الرورو

إم إس ناو: تراجع غير مسبوق لشعبية ترامب بسبب حرب إيران وارتفاع التضخم

إم إس ناو: تراجع غير مسبوق لشعبية ترامب بسبب حرب إيران وارتفاع التضخم

الرئيسية مال وأعمال

: بي.بي تدرس بيع بعض أصول الغاز التابعة لها في مصر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
: بي.بي تدرس بيع بعض أصول الغاز التابعة لها في مصر

: بي.بي تدرس بيع بعض أصول الغاز التابعة لها في مصر

نعرض لكم الان تفاصيل خبر : بي.بي تدرس بيع بعض أصول الغاز التابعة لها في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 مايو 2026 08:01 مساءً - _ قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن شركة النفط العملاقة بي.بي ​تدرس بيع بعض أصول الغاز الطبيعي التابعة ‌لها في مصر، وذلك في إطار إعادة هيكلة المجموعة من قبل رئيسة مجلس إدارتها الجديدة ميج ​أونيل، بهدف خفض الديون والتركيز على ​مشاريع أكثر ربحية.

واستثمرت بي.بي أكثر من 35 ⁠مليار دولار في مصر على مدى ستة ​عقود، وتنتج نحو 60 بالمئة من إنتاج البلاد ​من الغاز الطبيعي من خلال مشاريع مشتركة في شرق دلتا النيل وحقول تديرها بي.بي في غرب دلتا ​النيل.
وأوضحت المصادر أنه لم يتم اتخاذ أي ​قرارات نهائية بعد.

وقال متحدث باسم بي.بي إن الشركة لا ‌تعلق ⁠بشأن تكهنات السوق.

وتشمل مشروعات غرب دلتا النيل خمسة حقول غاز بالبحر المتوسط موزعة في منطقتي شمال الإسكندرية والمياه العميقة غرب المتوسط.

وأنتجت بي.بي ​518 مليون ​قدم مكعبة ⁠يوميا من الغاز الطبيعي في مصر العام الماضي، بانخفاض بنحو 40 ​بالمئة عن 2024 وبنحو 60 بالمئة ​عن ⁠2023.

وأعلنت الشركة في أبريل عن اكتشاف غاز ومكثفات قبالة سواحل مصر، وحصلت في ⁠وقت ​سابق من العام على ​امتيازين للتنقيب البحري في شمال شرق العلمين وغرب الحماد.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر : بي.بي تدرس بيع بعض أصول الغاز التابعة لها في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

الكاتب

مريم الجابري

إخترنا لك

النقل: خصم 50% على تذاكر مونوريل شرق النيل يومي الجمعة والسبت لمدة 3 أشهر

أخبار ذات صلة

0 تعليق