: بي.بي تدرس بيع بعض أصول الغاز التابعة لها في مصر

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 مايو 2026 08:01 مساءً - _ قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن شركة النفط العملاقة بي.بي ​تدرس بيع بعض أصول الغاز الطبيعي التابعة ‌لها في مصر، وذلك في إطار إعادة هيكلة المجموعة من قبل رئيسة مجلس إدارتها الجديدة ميج ​أونيل، بهدف خفض الديون والتركيز على ​مشاريع أكثر ربحية.

واستثمرت بي.بي أكثر من 35 ⁠مليار دولار في مصر على مدى ستة ​عقود، وتنتج نحو 60 بالمئة من إنتاج البلاد ​من الغاز الطبيعي من خلال مشاريع مشتركة في شرق دلتا النيل وحقول تديرها بي.بي في غرب دلتا ​النيل.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم اتخاذ أي ​قرارات نهائية بعد.

وقال متحدث باسم بي.بي إن الشركة لا ‌تعلق ⁠بشأن تكهنات السوق.

وتشمل مشروعات غرب دلتا النيل خمسة حقول غاز بالبحر المتوسط موزعة في منطقتي شمال الإسكندرية والمياه العميقة غرب المتوسط.

وأنتجت بي.بي ​518 مليون ​قدم مكعبة ⁠يوميا من الغاز الطبيعي في مصر العام الماضي، بانخفاض بنحو 40 ​بالمئة عن 2024 وبنحو 60 بالمئة ​عن ⁠2023.

وأعلنت الشركة في أبريل عن اكتشاف غاز ومكثفات قبالة سواحل مصر، وحصلت في ⁠وقت ​سابق من العام على ​امتيازين للتنقيب البحري في شمال شرق العلمين وغرب الحماد.

