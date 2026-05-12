توتال وقطر للطاقة وكونوكو فيليبس توقع اتفاقية لاستكشاف النفط والغاز بالمياه الإقليمية السورية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:01 مساءً - وتشكل مذكرة التفاهم إطاراً لبحث عمليات التنقيب التجاري، وتأتي ضمن مساعٍ أوسع تبذلها الحكومة السورية الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة المتضرر بعد سنوات الحرب الأهلية والعقوبات.

وكانت “توتال إنرجيز” قد أنتجت في عام 2011 نحو 53 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في سوريا، معظمها من الغاز الطبيعي، قبل أن تغادر البلاد امتثالاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وصدّرت سوريا نحو 380 ألف برميل من النفط يومياً في عام 2010، أي قبل عام من تحول الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد إلى حرب استمرت قرابة 14 عاماً، وأدت إلى تدمير الاقتصاد والبنية التحتية، بما في ذلك قطاع إنتاج النفط الخام.

وقال جوليان بوجيه، نائب الرئيس الأول لقطاع التنقيب والإنتاج في «توتال إنرجيز» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان، إنه سعيد بالدخول في هذه الشراكة الجديدة مع الشركة السورية للبترول، التي تربطها بالشركة الفرنسية علاقة ممتدة من عام 1988 حتى 2011.

