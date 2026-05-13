تراجع الأسهم الأوروبية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تراجع في ختام تعاملاتها اليوم، مع تزايد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى حل سريع للتصعيد في الشرق الأوسط. تراجع الأسهم الأوروبيةأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تراجع في ختام تعاملاتها اليوم، مع تزايد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى حل سريع للتصعيد في الشرق الأوسط. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.05 بالمئة ليصل إلى 606.34 نقطة. كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.54 بالمئة. وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.95 بالمئة. أما مؤشر فوتسي 100 البريطاني فسجل تراجعا طفيفا بنسبة 0.04 بالمئة.

