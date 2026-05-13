نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار الفضة محليا عند 136 جنيها رغم تحركات الأوقية قرب 87 دولارا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 مايو 2026 11:01 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الفضة في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات الأربعاء، رغم التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المعادن عالميًا، خاصة بعد الارتفاع التاريخي لأسعار النحاس بدعم من أزمة الإمدادات العالمية واستمرار قوة الطلب الصناعي الصيني، بحسب تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.

واستقر سعر جرام الفضة عيار 999 عند نحو 136.11 جنيهًا دون تغيير يُذكر مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة،

فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 900 نحو 125 جنيهًا، وسجل عيار 800 مستوى 111 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الفضة إلى 1102 جنيه، في حين سجلت أوقية الفضة عالميًا نحو 87 دولارًا خلال التعاملات.

وأوضح التقرير أن السوق المصرية تتحرك حاليًا في نطاق عرضي محايد، نتيجة توازن نسبي بين العوامل الداعمة للفضة، وعلى رأسها استمرار الطلب الصناعي العالمي، والعوامل الضاغطة المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.

وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن الفجوة السعرية الحالية بين السعر المحلي والسعر العادل للفضة، والتي تقترب من 7.6% بالسالب، تعكس استمرار ضعف الطلب المحلي النسبي وضغوط التسعير داخل السوق المصرية، موضحًا أن المستويات الحالية قد تمثل فرص شراء متوسطة للمستثمرين، رغم استمرار حالة الحذر والترقب بين التجار والمتعاملين.

وأضاف التقرير أن الفضة ما تزال تواجه ضغوطًا مباشرة من السياسة النقدية الأمريكية المتشددة، في ظل استمرار تحرك مؤشر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته الأسبوعية، مع توقعات الأسواق بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يحد من قدرة المعادن غير المدرة للعائد على تحقيق مكاسب قوية في المدى القصير.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وفي المقابل، أكد التقرير أن الفضة تحتفظ بجاذبية استثمارية طويلة الأجل مدعومة باستمرار الطلب الصناعي العالمي، خاصة في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والسيارات الكهربائية، وتوسعات شبكات الطاقة.

وأوضح مركز الملاذ الآمن أن استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تجاوزت 715 مليار دولار، تمثل عامل دعم إستراتيجي طويل الأجل للفضة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في الصناعات الإلكترونية والتقنيات المتقدمة.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسواق المعادن الصناعية موجة صعود قوية، بعدما قفزت عقود النحاس الآجلة في بورصة لندن للمعادن إلى مستوى قياسي بلغ 14,191 دولارًا للطن، مدفوعة بتعطل الإمدادات العالمية واستمرار قوة الطلب الصناعي الصيني.

وأشار إلى أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات واسعة بشحنات حمض الكبريتيك عبر مضيق هرمز، وهو أحد المكونات الرئيسية في عمليات تكرير النحاس، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على سلاسل الإمداد العالمية، بالتزامن مع خفض كبار المنتجين في تشيلي مستويات الإنتاج، واستمرار تعافي منجم “جراسبرج” الإندونيسي بوتيرة بطيئة.

وأكد التقرير، أن الفضة تتحرك حاليًا بين قوتين متعارضتين؛ الأولى داعمة تتمثل في الطلب الصناعي العالمي والعجز الهيكلي في المعروض، والثانية ضاغطة ترتبط بقوة الدولار الأمريكي واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وتوقع المركز أن تتحرك أسعار الفضة خلال الفترة القصيرة المقبلة في نطاق عرضي يميل إلى التراجع الطفيف، مع احتمالات استقرار نسبي قرب مستويات 135 إلى 138 جنيهًا محليًا، حال استقرار الأوقية العالمية قرب مستوياتها الحالية.

وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن الاتجاه العام للفضة خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بتحركات الدولار الأمريكي وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط وبيانات التضخم الأمريكية المنتظرة خلال الأيام المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار الفضة محليا عند 136 جنيها رغم تحركات الأوقية قرب 87 دولارا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.