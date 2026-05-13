الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لمشروعات البنية التحتية المائية في أوغندا

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 مايو 2026 11:01 مساءً - دوت الخليج_ أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى جمهورية أوغندا اليوم الأربعاء، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، رافقه خلالها بدر عبد العاطي وزير الخارجية وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

وعقد الرئيسان مباحثات ثنائية وُصفت بالمثمرة والودية، في أجواء من الصداقة والتفاهم المتبادل، عكست عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأوغندي على فوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا دعم مصر للعلاقات الثنائية وتطويرها.

وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، مع توجيه الجهات المعنية بتنفيذ نتائج الزيارة السابقة للرئيس موسيفيني إلى مصر في أغسطس 2025، والبناء على ما تم الاتفاق عليه سابقًا.

وأكد الرئيسان أهمية التنسيق المشترك للدفاع عن المصالح الأفريقية على الساحة الدولية، بما يشمل الدعوة إلى إصلاح منظومة الحوكمة العالمية ومجلس الأمن والمؤسسات المالية الدولية.

كما جددا دعمهما لأجندة التنمية الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التعاون داخل الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لنمو العلاقات الاقتصادية، ووجها بتعزيز التعاون في قطاعات التصنيع الزراعي والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة والبنية التحتية وإدارة الموارد المائية.

كما رحبا بنتائج منتدى “استثمر في أوغندا” الذي عُقد في القاهرة، ووجها بعقد منتدى أعمال مصري أوغندي في كمبالا خلال أغسطس 2026، مع الإسراع في إنشاء مجلس أعمال مشترك.

وتناول الجانبان تطورات الأوضاع في شرق أفريقيا، بما في ذلك السودان وجنوب السودان والصومال وشرق الكونغو الديمقراطية، مع التأكيد على دعم الحلول السلمية عبر الحوار واحترام سيادة الدول.

وفي ملف المياه، أكد الجانبان أهمية الإدارة المستدامة لحوض النيل وتعزيز التعاون في الطاقة الكهرومائية، مع تأكيد مصر استعدادها لتمويل مشروعات البنية التحتية المائية في أوغندا عبر الآلية المصرية لدعم دول حوض النيل.

كما اتفق الرئيسان على مواصلة التعاون في الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية مستجمعات الأمطار لضمان استدامة تدفقات نهر النيل وفق مبادئ الاستخدام العادل وعدم الإضرار.

واختتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة، والتسريع في التفاوض حول اتفاقيات جديدة في مجالات الهجرة والعمل، مع دعوة الرئيس موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي بمدينة العلمين في يونيو 2026.

