وزير البترول: تنسيق كامل مع الكهرباء لتأمين احتياجات الوقود والغاز

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 مايو 2026 11:01 مساءً - أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن استعدادات صيف 2026 تسير وفق تنسيق كامل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود والغاز موجهاً رسالة طمأنة بأن صيف 2026 سيكون آمن بلا انقطاعات.

ولفت إلى جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء، وتحفيز الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والانتاج.

وأشار الوزير إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين وقطاعات الكهرباء والصناعة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بصورة كاملة، من خلال عمل تكاملي مع الوزارات والمؤسسات المعنية بدعم ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بما يضمن استقرار السوق وتلبية الاحتياجات خلال فترات ذروة الاستهلاك.

واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى ما طرحه النواب من مطالب واحتياجات تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق والقرى، موجهاً بسرعة دراسة وفحص الطلبات من خلال الجهات المختصة بالوزارة وقطاع البترول .

كما استعرض الاجتماع ما قامت به الوزارة من تفاعل واستجابة مع الطلبات السابقة المقدمة من النواب، خاصة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، التي تمثل أولوية مهمة لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب تخفيف أعباء دعم أسطوانات البوتاجاز على الدولة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنه تم بدء أعمال مد شبكات الغاز بمدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، وأن عدداً من قرى مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، ومنها الحواتكة وبني رافع وبني عديات وكوم بوها، أصبحت جاهزة للإدراج ضمن خطة العام المالي 2026/2027، بعد اكتمال مشروعات الصرف الصحي الذي يسبق توصيل الغاز.

وفي البحيرة، أوضحت الوزارة أن قرية ملخصا بمركز شبراخيت تعمل بالفعل بالغاز الطبيعي، فيما تم إدراج قرية نكلا ضمن خطة 2026/2027 ، موضحة أن أولوية توجيه الاستثمارات في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الأعلي كثافة سكانية والأكثر احتياجاً.

كما تم التأكيد علي جاهزية تنفيذ مشروع توصيل الغاز لمنطقة أبو خليل بمركز فاقوس في الشرقية الجار العمل مع الجهات الحكومية لاستيفاء الموافقات اللازمة بشأنه.

كما أوضحت الوزارة الجهود المبذولة والجارية لتوصيل الغاز الي الوحدات السكنية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل حدائق العاصمة وأسيوط الجديدة وبرج العرب الجديدة.

