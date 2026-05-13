البترول: تنسيق كامل مع الكهرباء لتأمين احتياجات محطات الطاقة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 مايو 2026 11:01 مساءً - دوت الخليج_ عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعه الدوري مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، وذلك للاستماع إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم في مختلف المحافظات، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الحيوية التي يقدمها قطاع البترول وفي مقدمتها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين وقطاعات الكهرباء والصناعة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بصورة كاملة، من خلال عمل تكاملي مع الوزارات والمؤسسات المعنية، بما يدعم استقرار السوق وتلبية الاحتياجات خلال فترات ذروة الاستهلاك، وذلك بدعم ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

وأكد وزير البترول أن استعدادات صيف 2026 تسير وفق تنسيق كامل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود والغاز، مشددًا على أن صيف 2026 سيكون آمنًا بلا انقطاعات، مع استمرار العمل على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء، وتحفيز الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

واستمع الوزير إلى ما طرحه النواب من مطالب تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق والقرى، موجّهًا بسرعة دراسة وفحص الطلبات من خلال الجهات المختصة بقطاع البترول.

كما استعرض الاجتماع ما تم من استجابة للطلبات السابقة المقدمة من النواب، خاصة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، باعتبارها من أولويات الدولة لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف أعباء دعم أسطوانات البوتاجاز.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنه تم بدء أعمال مد شبكات الغاز بمدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، كما تم إدراج عدد من قرى مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، ومنها الحواتكة وبني رافع وبني عديات وكوم بوها، ضمن خطة العام المالي 2026/2027، بعد اكتمال مشروعات الصرف الصحي اللازمة قبل توصيل الغاز.

وفي محافظة البحيرة، أوضحت الوزارة أن قرية ملخصا بمركز شبراخيت تعمل بالفعل بالغاز الطبيعي، فيما تم إدراج قرية نكلا ضمن خطة 2026/2027، مع التأكيد على توجيه الاستثمارات للمناطق الأعلى كثافة سكانية والأكثر احتياجًا.

كما تم التأكيد على جاهزية تنفيذ مشروع توصيل الغاز لمنطقة أبو خليل بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مع العمل مع الجهات الحكومية لاستيفاء الموافقات اللازمة.

كما استعرضت الوزارة الجهود الجارية لتوصيل الغاز إلى الوحدات السكنية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل حدائق العاصمة وأسيوط الجديدة وبرج العرب الجديدة.

