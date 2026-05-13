أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 مايو 2026 11:01 مساءً - وكالات _ ثبتت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 3.1% في عام 2026، مع الإبقاء على تقديرات النمو عند 3.2% في 2027.

وفيما يتعلق بأسواق الطاقة، خفضت أوبك توقعات نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2026، قبل أن ترفع التوقعات إلى 1.5 مليون برميل يومياً في 2027.

كما أبقت المنظمة على تقديرات نمو الإمدادات من خارج دول إعلان التعاون عند 0.6 مليون برميل يومياً في 2026 و2027 دون تغيير، في حين خفضت توقعاتها للطلب على نفط دول إعلان التعاون إلى 42.7 مليون برميل يومياً في 2026، مقابل تثبيت تقديرات الطلب عند 43.6 مليون برميل يومياً في 2027.

وعلى صعيد الإنتاج، أشار التقرير إلى انخفاض إنتاج أوبك من النفط بنحو 1.7 مليون برميل يومياً ليصل إلى 18.9 مليون برميل يومياً خلال أبريل، إلى جانب تراجع إنتاج الدول خارج أوبك المشاركة في إعلان التعاون بنحو 12 ألف برميل يومياً إلى 14.2 مليون برميل يومياً، وكذلك انخفاض إنتاج دول إعلان التعاون بنحو 1.7 ألف برميل يومياً إلى 33.1 مليون برميل يومياً خلال الشهر نفسه.

كما كشف التقرير عن تراجع حاد في إنتاج أوبك بنحو 10 ملايين برميل يومياً خلال شهرين.

وعلى مستوى الدول الأعضاء، تراجع إنتاج السعودية بنحو 958 ألف برميل يومياً في أبريل، وانخفض إنتاج الكويت بأكثر من نصف مليون برميل يومياً، في حين سجلت الإمارات ارتفاعاً في إنتاجها النفطي بنحو 131 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها.

