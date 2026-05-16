نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 16 مايو 2026 08:55 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أ.ح وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشروعات الهندسية، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، بالتعاون مع مُختلف الوزارات والجهات والهيئات المعنية بالدولة، في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، بهدف مُتابعة الإطار الزمني لتنفيذها والانتهاء من إنجازها.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لمختلف بروتوكولات التعاون المُوقعة بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعددٍ من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في العديد من القطاعات الحيوية.

وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، في أسرع وقت ممكن، بما يُساهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات الخدمية، كما شدد على ضرورة العمل الجاد نحو الانتهاء من الشق التنموي الخاص بتلك المشروعات بما سوف يسهم في تحقيق العديد من الأهداف التنموية المنشودة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.