الإحصاء: الزراعة والصيد يتصدران الأنشطة الاقتصادية الأكثر استحواذًا على العمالة بمصر

دبي - احمد فتحي في السبت 16 مايو 2026 02:01 مساءً - سمر السيد_ حقق نشاط الزراعة و استغلال الغابات و قطع الشجر وصيد الأسماك أكبر نسبة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية بمصر.

وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المشتغلين فيه 5,978 مليون مشتغل (4,380 مليون ذكر، 1,598 مليون إناث) بنسبة 18,0% من إجمالي المشتغلين ليحتل المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

فيما بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات و الدراجات الناريه 5,693 مليون مشتغل ( 4,605 مليون ذكور، 1,088 مليون إناث) بنسبة 17,1% من اجمالي المشتغلين.

كما بلغ عدد المشتغلين في نشـاط الصناعات التحويلية 4,866 مليون مشتغل ( 4,199 مليون ذكور، 667 ألف إناث) بنسبة 14,6% من إجمالي المشتغلين.

وسجل عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3,832 مليون مشتغل ( 3,802 مليون ذكور، 30 ألف إناث) بنسبة 11,5% من إجمالي المشتغلين.

ولفت بيان الإحصاء إلى بلوغ عدد المشتغلين في نشاط النقل والتخزين 2,885 ملـيون مشتـغل (2,849 مليـون ذكور، 36 ألف إناث) بنسبة 8,7% من إجمالي المشتغلين.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الجمعة نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) لعام 2026، حيث بلغ معدل البطالة 6,0% من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0,2 نقطة مئوية عن الربع السابق.

وبحسب البيان، سجل تقدير حجم قوة العمل 35,412 مليون فرد مقابل 34,829 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 1,7% وقد بلغت قوة العمل في الحضر 15,238 مليون فرد بينما بلغت في الريف 20,174 مليون فرد،أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 27,588 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7,824 مليون فرد.

وأرجع الجهاز ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار ( 610 ) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض عدد المتعطلين بمقدار (26) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار( 583 ) ألف فرد.

وسجل عدد المتعطلين 2,126 مليون متعطل بنسبة 6,0% من إجمالي قوة العمل (1,006 مليون ذكور، 1,120 مليون إناث) مقابل 2,152 مليون متعطل الربع السابق بانخفاض قدره 26 ألف متعطل بنسبة 1,2%، وزيادة قدرها 15 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,7%.

وبلغ معدل البطالة بين الذكــور 3,6 % من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 3,8% في الربع السابق مقابل 3,6% في الربع المماثل من العام السابق.

فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 14,3% من إجمالي الإناث في قوة العمل في كل من الربع الحالي والربع السابق مقابل 16,4% في الربع المماثل من العام السابق.

