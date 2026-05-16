رئيس هيئة الشراء يبحث مع كبري الشركات اليابانية التعاون في توطين الصناعات الطبية

دبي - احمد فتحي في السبت 16 مايو 2026 08:55 مساءً - عقد الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة هيئة شراء الموحد عدة لقاءات مع شركات يابانية من خلال زيارته إلى اليابان لتدعيم مشروع تصنيع قرب الدم بالتعاون مع شركة JMS اليابانية.

واستهل الزيارة في اليابان بعقد عدة لقاءات مع شركات يابانية تهدف إلى تعزيز تواجدها في مصر كونها محور أساسي لتلبية احتياجات القارة الإفريقية من خلال شراكات صناعية في مصر.

وقد تم عقد أولى اللقاءات بين الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد مع شركة كونيكا مينولتا المتخصصة في إنتاج اجهزة الأشعة، وأبدى وفد الشركة اليابانية تطلعه إلى الشراكة مع شركة مصرية متخصصة لتوطين تصنيع أجهزة الإكس راي الرقمية وذلك تماشياً مع احدث النظم العالمية في مجال الأشعة التشخيصية.

وأكد رئيس هيئة الشراء الموحد دعمة للشركة اليابانية وتم دعوتها لعقد اجتماعات مع شركات مصرية متخصصة في صناعة الأجهزة الطبية وذلك من خلال المشاركة في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي المزمع انعقاده في شهر يونيو القادم.

وعُقد اجتماع ثاني مع شركة توببان المتخصصة في مجال البرمجة والتتبع الدوائي وذلك بهدف دراسة إمكانية التعاون على تطبيق النظام الياباني في منظومة التتبع الدوائي التي تتبنى تطبيقها هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية لضمان وصول دواء آمن للمريض المصري.

وتوجه ستيت إلى مركز JMS للتدريب على أجهزة ومنظومة الغسيل الكلوي والمتبع في اليابان حيث تم الاتفاق على بحث سبل تطوير منظومة مراكز الغسيل الكلوي المصرية مع دراسة إمكانية تطبيق النظام المركزي للغسيل الكلوي المتبع في اليابان والذي يضمن كفاءة عالية لمراحل الغسيل الكلوي للمرضي باستخدام نظام تشغيل مركزي لعميلة فلترة المياة وكذلك عملية تجهيز محلول الغسيل الكلوي.

