إقبال كثيف من المواطنين على محطات المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوى وحتى مدينة العدالة بالعاصمة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 09:30 مساءً - شهدت محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إقبالًا واسعًا من المواطنين خلال يومي الجمعة والسبت 15 و16 مايو 2026، في ظل تزايد الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة وفق أحدث النظم العالمية.

واتجه المواطنون لاستخدام قطارات المونوريل باعتبارها وسيلة نقل حضارية ومتطورة توفر مستوى مرتفعًا من الخدمة، إلى جانب مساهمتها في تسهيل حركة التنقل بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، بما يمنح الركاب تجربة تنقل أكثر سرعة وراحة.

كما ساهم المونوريل في تعزيز الربط بين التجمعات السكنية الجديدة والمناطق الحيوية ومراكز الأعمال والخدمات، فضلًا عن تكامله مع باقي وسائل النقل المختلفة، وهو ما يدعم جهود الدولة في تقليل زمن الرحلات والحد من التكدسات المرورية، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواطنين لزيارة العاصمة الجديدة والتعرف على معالمها الحديثة ومظهرها الحضاري المتطور.