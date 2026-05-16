بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ فى هجوم الزمالك ضد اتحاد العاصمة بنهائى الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 09:30 مساءً -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وأحمد ربيع وأحمد شريف وناصر منسي وسيف الجزيري.

الزمالك يخسر بهدف فى الذهاب

وكان لقاء الذهاب، الذي أُقيم على استاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، قد انتهى بفوز اتحاد العاصمة على الزمالك بهدف دون رد.