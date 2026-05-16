بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ فى هجوم الزمالك ضد اتحاد العاصمة بنهائى الكونفدرالية

بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ فى هجوم الزمالك ضد اتحاد العاصمة بنهائى الكونفدرالية

الإفتاء: غدا الإعلان عن موعد بداية شهر ذي الحجة

الإفتاء: غدا الإعلان عن موعد بداية شهر ذي الحجة

إقبال كثيف من المواطنين على محطات المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوى وحتى مدينة العدالة بالعاصمة (صور)

إقبال كثيف من المواطنين على محطات المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوى وحتى مدينة العدالة بالعاصمة (صور)

الزمالك يصل ستاد القاهرة استعدادًا لموقعة حسم الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

الزمالك يصل ستاد القاهرة استعدادًا لموقعة حسم الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

رئيس هيئة الشراء يبحث مع كبري الشركات اليابانية التعاون في توطين الصناعات الطبية

رئيس هيئة الشراء يبحث مع كبري الشركات اليابانية التعاون في توطين الصناعات الطبية

الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

وزير الكهرباء يتابع سير العمل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استمرارية التغذية

وزير الكهرباء يتابع سير العمل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استمرارية التغذية

د.إسلام عزام: ندعم المبادرات التي تعزز الثقافة المالية والتكنولوجيا والتحول الرقمي

د.إسلام عزام: ندعم المبادرات التي تعزز الثقافة المالية والتكنولوجيا والتحول الرقمي

رئيس الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يتم ينفيذه بالتوازي مع التوسع العمراني

رئيس الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يتم ينفيذه بالتوازي مع التوسع العمراني

انعقاد منتدى الأعمال المصري–الإريتري لتعزيز الشراكة الاقتصادية

انعقاد منتدى الأعمال المصري–الإريتري لتعزيز الشراكة الاقتصادية

الرئيسية أخبار مصرية

بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ فى هجوم الزمالك ضد اتحاد العاصمة بنهائى الكونفدرالية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ فى هجوم الزمالك ضد اتحاد العاصمة بنهائى الكونفدرالية

بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ فى هجوم الزمالك ضد اتحاد العاصمة بنهائى الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 09:30 مساءً -  

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

 

 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

 

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

 

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

 

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وأحمد ربيع وأحمد شريف وناصر منسي وسيف الجزيري.

 

 

 

الزمالك يخسر بهدف فى الذهاب

وكان لقاء الذهاب، الذي أُقيم على استاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، قد انتهى بفوز اتحاد العاصمة على الزمالك بهدف دون رد.

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

وزير الزراعة يوجه بزيادة دعم المجازر بالأطباء البيطريين لتقديم خدمات الكشف على الأضاحي واللحوم للمواطنين

أخبار ذات صلة

0 تعليق