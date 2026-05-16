الإفتاء: غدا الإعلان عن موعد بداية شهر ذي الحجة

الإفتاء: غدا الإعلان عن موعد بداية شهر ذي الحجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 09:30 مساءً -  

قالت دار الافتاء انه سيتم الإعلان عن موعد بداية شهر ذي الحجة غدا الأحد بعد صلاة المغرب، موجهة رسالة : استعدوا لاستقبال هذه الأيام المباركة بالطاعة، واغتنام نفحاتها بالإكثار من الذكر والدعاء والعمل الصالح.

 

ونستعرض قائمة بأهم الإجازات الرسمية المرتقبة حتي نهاية السنة، وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى، كما يلي :

 

26 مايو (الثلاثاء):

 

وقفة عرفات.

 

27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة):

 

عيد الأضحى المبارك.

 

17 يونيو (الأربعاء):

 

رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

 

30 يونيو (الثلاثاء):

 

ذكرى ثورة 30 يونيو.

 

23 يوليو (الخميس):

 

عيد ثورة يوليو.

 

 

 

26 أغسطس (الأربعاء):

 

المولد النبوي الشريف.

 

6 أكتوبر (الثلاثاء):

 

عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

 

