الإفتاء: غدا الإعلان عن موعد بداية شهر ذي الحجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 09:30 مساءً -

قالت دار الافتاء انه سيتم الإعلان عن موعد بداية شهر ذي الحجة غدا الأحد بعد صلاة المغرب، موجهة رسالة : استعدوا لاستقبال هذه الأيام المباركة بالطاعة، واغتنام نفحاتها بالإكثار من الذكر والدعاء والعمل الصالح.

ونستعرض قائمة بأهم الإجازات الرسمية المرتقبة حتي نهاية السنة، وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى، كما يلي :

26 مايو (الثلاثاء):

وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة):

عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء):

رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

30 يونيو (الثلاثاء):

ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس):

عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء):

المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء):

عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).