الإفتاء: غدا الإعلان عن موعد بداية شهر ذي الحجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 09:30 مساءً -
قالت دار الافتاء انه سيتم الإعلان عن موعد بداية شهر ذي الحجة غدا الأحد بعد صلاة المغرب، موجهة رسالة : استعدوا لاستقبال هذه الأيام المباركة بالطاعة، واغتنام نفحاتها بالإكثار من الذكر والدعاء والعمل الصالح.
ونستعرض قائمة بأهم الإجازات الرسمية المرتقبة حتي نهاية السنة، وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى، كما يلي :
26 مايو (الثلاثاء):
وقفة عرفات.
27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة):
عيد الأضحى المبارك.
17 يونيو (الأربعاء):
رأس السنة الهجرية 1448 هـ.
30 يونيو (الثلاثاء):
ذكرى ثورة 30 يونيو.
23 يوليو (الخميس):
عيد ثورة يوليو.
26 أغسطس (الأربعاء):
المولد النبوي الشريف.
6 أكتوبر (الثلاثاء):
عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).
