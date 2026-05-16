الزمالك يصل ستاد القاهرة استعدادًا لموقعة حسم الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 09:30 مساءً - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة مساء اليوم السبت، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني، فور وصولهم إلى الملعب، على تفقد أرضية ستاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق عمليات الإحماء استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل الجزائر.

 

وكان معتمد جمال، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك إلى الملعب، استعرض خلالها الجوانب الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعدادًا لخوض اللقاء الحاسم.

 

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وكانت مباراة الذهاب، التي أُقيمت السبت الماضي على ستاد 5 يوليو بالجزائر، قد انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون مقابل.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

