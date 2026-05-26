وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع استعدادات المحافظات لعيد الأضحى المبارك لضمان استقرار الخدمات العامة ورفع درجة الجاهزية وتحقيق الانضباط

هيئة الإسعاف: تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

ضبط 2 طن مواد بترولية تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء فى نطاق محافظة أسيوط

ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية لتزوير المحررات الرسمية والعرفية مقابل مبالغ مالية

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزتهم 3 مليون قطعة

ضبط طن مخدرات ومصرع عنصرين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالغربية

أمن بنى سويف يضبط 6 اعتدوا بالضرب على شخص لخلافات عائلية

استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.. مدير أوقاف شمال سيناء يتفقد ميدانيًا الإستعدادات النهائية لساحات الصلاة

الذهب يواصل الارتفاع وسط ترقب تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية

روسيا ترفع دعوى ثانية ضد لائحة أوروبية تتيح استخدام الأصول السيادية المجمدة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2026 03:13 مساءً - دوت الخليج_ ذكر البنك المركزي المصري الروسي، يوم الاثنين، أنه رفع دعوى ثانية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، للطعن في لائحة الاتحاد التي تسمح باستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لسداد قرض الاتحاد الأوروبي المقدم لأوكرانيا.

وقال البنك إن إطار عمل الاتحاد الأوروبي محل الطعن يعامل الأصول السيادية الروسية كعنصر من عناصر الدعم المالي لدولة ثالثة، بما يغيّر الوضع القانوني والاقتصادي لهذه الأصول السيادية.

وتنص اللائحة، الصادرة في 24 فبراير 2026، على أنه لا ينبغي سداد قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلا عندما تتلقى كييف تعويضات من روسيا عن الغزو الذي بدأ عام 2022، مع احتفاظ الاتحاد الأوروبي بحق استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد ديون أوكرانيا.

ويقدّر البنك المركزي المصري الروسي أن نحو 300 مليار دولار من الأموال السيادية الروسية جُمّدت من قبل الدول الغربية، فيما تتركز غالبية هذه الأصول في أوروبا ومودعة لدى مؤسسة الإيداع البلجيكية «يوروكلير».

