روسيا ترفع دعوى ثانية ضد لائحة أوروبية تتيح استخدام الأصول السيادية المجمدة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2026 03:13 مساءً - دوت الخليج_ ذكر البنك المركزي المصري الروسي، يوم الاثنين، أنه رفع دعوى ثانية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، للطعن في لائحة الاتحاد التي تسمح باستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لسداد قرض الاتحاد الأوروبي المقدم لأوكرانيا.

وقال البنك إن إطار عمل الاتحاد الأوروبي محل الطعن يعامل الأصول السيادية الروسية كعنصر من عناصر الدعم المالي لدولة ثالثة، بما يغيّر الوضع القانوني والاقتصادي لهذه الأصول السيادية.

وتنص اللائحة، الصادرة في 24 فبراير 2026، على أنه لا ينبغي سداد قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلا عندما تتلقى كييف تعويضات من روسيا عن الغزو الذي بدأ عام 2022، مع احتفاظ الاتحاد الأوروبي بحق استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد ديون أوكرانيا.

ويقدّر البنك المركزي المصري الروسي أن نحو 300 مليار دولار من الأموال السيادية الروسية جُمّدت من قبل الدول الغربية، فيما تتركز غالبية هذه الأصول في أوروبا ومودعة لدى مؤسسة الإيداع البلجيكية «يوروكلير».

