نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار البنزين الأمريكية ترتفع إلى 4.51 دولار مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2026 11:55 صباحاً - سي إن بي سي_ يبلغ متوسط سعر البنزين العادي حاليًا في الولايات المتحدة 4.51 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022، عندما اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميًا.

ويزيد سعر البنزين الحالي بمقدار 4 سنتات عن الشهر الماضي، وبنحو 1.32 دولارًا عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات «بزنس إنسايدر».

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى متوسط لسعر البنزين عند 6.11 دولارًا، بينما سجلت إنديانا أدنى متوسط عند 3.93 دولارًا.

ويمثل يوم الذكرى بداية غير رسمية لموسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة، حيث تتوقع جمعية السيارات الأمريكية (AAA) أن يقود نحو 40 مليون شخص سياراتهم لمسافة لا تقل عن 50 ميلًا بين الخميس والاثنين، مع تجاوز تكلفة الرحلات 200 دولار في معظم الولايات.

وقالت ستايسي باربر، نائبة رئيس قسم السفر في جمعية السيارات الأمريكية، إن الطلب على السفر لا يزال قويًا، مضيفة أنه رغم ارتفاع أسعار الوقود فإن الكثير من الأمريكيين يفضلون السفر الترفيهي خلال العطلات.

ويعود الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز خلال الفترة الحالية إلى التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد التطورات المرتبطة بالصراع في إيران وما تبعه من تأثيرات على إمدادات الطاقة العالمية، لا سيما بعد إغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي في بداية التصعيد، وهو ممر يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وقد أدت هذه التطورات إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا ودفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك تحركات للتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق قيد التفاوض وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع حاد في أسعار النفط في بداية الأسبوع، حيث انخفض خام برنت بنسبة 5.7% إلى 97.66 دولارًا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.9% إلى 90.91 دولارًا للبرميل.

ورغم هذا التراجع في أسعار النفط، فإن أسعار البنزين في محطات الوقود لا تنخفض بشكل فوري، إذ تتأثر بتقلبات أسعار الخام مع وجود فترة زمنية بين شراء الوقود بأسعار الجملة ووصوله إلى المستهلك النهائي.

ومن المتوقع استمرار تقلبات الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع ترقب التطورات الجيوسياسية المتعلقة بالصراع في المنطقة، بحسب محللين.

وفي منشور آخر، قال ترامب إنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق، مضيفًا أن على الجانبين التروي والتأكد من دقة الاتفاق، مؤكدًا أنه «لا مجال للأخطاء».

كما كتب وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك ING، أن الأسواق تمر بمرحلة حساسة، ما يجعل ردود فعلها تجاه الأخبار الجيوسياسية أكثر حذرًا وتقلبًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار البنزين الأمريكية ترتفع إلى 4.51 دولار مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.