الذهب يواصل الارتفاع وسط ترقب تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2026 03:13 مساءً - وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 4559.07 دولارًا للأونصة.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.8% إلى 4559.80 دولارًا للأونصة.

وجاء ارتفاع المعدن النفيس مع تراجع الدولار، ما جعل الذهب المقوّم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام أي اتفاق مع إيران، بعدما خففت إدارته من توقعات التوصل إلى انفراجة وشيكة في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، عقب موجة تفاؤل شهدتها الأسواق في اليوم السابق.

وكان ترامب قد صرّح أيضًا بأن واشنطن وطهران أنجزتا «قدرًا كبيرًا من التفاوض» بشأن مذكرة تفاهم لاتفاق سلام قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط تفاؤل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، رغم استمرار الخلافات حول عدد من القضايا الأساسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.9% إلى 78.42 دولارًا للأونصة، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 1.9% إلى 1959.85 دولارًا للأونصة، وصعد البلاديوم بنسبة 1.9% إلى 1373.25 دولارًا للأونصة.

