مصر وأذربيجان تبحثان تفعيل شراكة استراتيجية طويلة الأجل بقطاع البترول والغاز

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يونيو 2026 09:13 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وفد من مسئولي مؤسسة النفط الوطنية الأذربيجانية “سوكار”، برئاسة إلشاد ناصيروف نائب رئيس الشركة.

وتناولت المباحثات متابعة خطوات تفعيل الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين قطاعي البترول والغاز في البلدين، وتسريع وتيرة التعاون المشترك وتوسيع مجالاته، في ضوء الاتفاق الإطاري الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة “سوكار” على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” بالقاهرة.

وأكد الوزير أن قطاع البترول والغاز يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين مصر وأذربيجان، في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إلهام علييف لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن ما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانات متميزة يتيح فرصاً واسعة لبناء شراكة ناجحة ومستدامة تحقق المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن مصر تتمتع ببنية تحتية متطورة ومتكاملة في قطاع البترول والغاز، تشمل قدرات متقدمة في مجالات التكرير والتداول والتخزين وإعادة التصدير، إلى جانب ما تمتلكه من سوق محلية كبيرة وقاعدة صناعية واعدة في مجالات الصناعات التحويلية والقيمة المضافة.

فرص استثمارية واعدة في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز

وأضاف أن مصر تزخر بفرص استثمارية واعدة في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام مؤسسة “سوكار” للتوسع والعمل في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكداً حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الأذربيجانية ودعم الشراكة بين الجانبين لتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح البلدين.

حضر المباحثات السفير حسام الدين رضا، سفير مصر لدى أذربيجان، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والأستاذ يوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بالوزارة.

