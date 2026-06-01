أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار رعدية واجواء حارو

التموين تتسلم نحو 4.3 مليون طن قمح محلي منذ بدء موسم 2026

رئيس الوزراء يوجه بتعزيز إجراءات إحكام الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية

45 جنيها تراجعًا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 6720 جنيهًا

مصر وأذربيجان تبحثان تفعيل شراكة استراتيجية طويلة الأجل بقطاع البترول والغاز

رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عددٍ من الملفات

مصر تدين بأشد العبارات الهجمات المتكررة على دولة الكويت الشقيقة

لجنة الكنيست تصادق على مشروع قانون حل البرلمان تمهيداً لطرحه للتصويت

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية باكستان ويناقشان تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية

رئيس إكسون موبيل يحذر من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير

مصر وأذربيجان تبحثان تفعيل شراكة استراتيجية طويلة الأجل بقطاع البترول والغاز

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يونيو 2026 09:13 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وفد من مسئولي مؤسسة النفط الوطنية الأذربيجانية “سوكار”، برئاسة إلشاد ناصيروف نائب رئيس الشركة.

وتناولت المباحثات متابعة خطوات تفعيل الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين قطاعي البترول والغاز في البلدين، وتسريع وتيرة التعاون المشترك وتوسيع مجالاته، في ضوء الاتفاق الإطاري الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة “سوكار” على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” بالقاهرة.

وأكد الوزير أن قطاع البترول والغاز يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين مصر وأذربيجان، في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إلهام علييف لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن ما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانات متميزة يتيح فرصاً واسعة لبناء شراكة ناجحة ومستدامة تحقق المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن مصر تتمتع ببنية تحتية متطورة ومتكاملة في قطاع البترول والغاز، تشمل قدرات متقدمة في مجالات التكرير والتداول والتخزين وإعادة التصدير، إلى جانب ما تمتلكه من سوق محلية كبيرة وقاعدة صناعية واعدة في مجالات الصناعات التحويلية والقيمة المضافة.

فرص استثمارية واعدة في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز

وأضاف أن مصر تزخر بفرص استثمارية واعدة في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام مؤسسة “سوكار” للتوسع والعمل في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكداً حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الأذربيجانية ودعم الشراكة بين الجانبين لتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح البلدين.

حضر المباحثات السفير حسام الدين رضا، سفير مصر لدى أذربيجان، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والأستاذ يوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بالوزارة.

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

