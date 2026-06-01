التموين تتسلم نحو 4.3 مليون طن قمح محلي منذ بدء موسم 2026

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يونيو 2026 09:13 مساءً - محمد أحمد _ تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية 4 ملايين و294 ألفًا و88 طنًا من القمح المحلي منذ بدء موسم حصاد 2026 في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم، بزيادة بلغت 12.7% تعادل نحو 549 ألفًا و444 طنًا، مقارنة بنحو 3 ملايين و744 ألفًا و644 طنًا خلال الفترة نفسها من موسم 2025.

1.632 مليون طن إجمالي الكميات الموردة إلى القابضة للصوامع والتخزين

وأظهرت بيانات التوريد استمرار انتظام عمليات استلام القمح من مختلف المحافظات عبر الجهات المسوقة المعتمدة، حيث استحوذت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين على النصيب الأكبر من الكميات الموردة بإجمالي 1.632 مليون طن.

1.471 مليون طن إجمالي الكميات الموردة إلى القابضة للصناعات الغذائية

كما تسلمت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية نحو 1.471 مليون طن، فيما استقبلت شون البنك الزراعي المصري نحو 669.114 ألف طن.

487.050 ألف طن إجمالي الكميات الموردة إلى جهاز مستقبل مصر

وبلغت الكميات الموردة إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة نحو 487.050 ألف طن، في حين تسلمت الشركة العامة للصوامع والتخزين نحو 34.735 ألف طن.

وكانت الحكومة قد أقرت خلال الشهر الماضي أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2026، الذي بدأ في 15 أبريل ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، بواقع 2500 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، و2450 جنيهًا لدرجة نظافة 23 قيراطًا، و2400 جنيه لدرجة نظافة 22.5 قيراطًا.

وتُنفَّذ عمليات الاستلام من خلال نحو 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، ضمن خطة تستهدف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجاري.

