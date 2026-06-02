أسعار النفط ترتفع بأكثر من 6% وسط تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يونيو 2026 05:01 صباحاً - ونقلت الوكالة أن “أي محادثات لن تُجرى قبل تلبية مطالب إيران بوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة”، ما أثار مخاوف جديدة بشأن مستقبل المفاوضات بين الجانبين وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة الماضي عزمه اتخاذ قرار قريب بشأن اتفاق مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، والذي أُعلن في أوائل أبريل، بما يمنح المفاوضين مزيدًا من الوقت للعمل على إنهاء الصراع والتوصل إلى تسوية للنزاع المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6.7% لتسجل 97.13 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 7.7% إلى 94.08 دولارًا للبرميل.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى شركة “آي جي”، إن المخاوف بشأن الألغام في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم، لا تزال تتزايد، مشيرًا إلى أن هذه المخاطر قد تؤخر إعادة فتح المضيق بشكل كامل، ما يعني استمرار الضغوط على الإمدادات حتى في حال التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن أي اتفاق محتمل لن يؤدي بالضرورة إلى تدفق سريع للإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل موقع “أكسيوس” بأن إيران ألقت مزيدًا من الألغام في مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، بعد تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أكد فيها أن أي محاولات إضافية لزرع الألغام ستُعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة عالميًا، إذ تمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز في العالم، فيما أدى استمرار التوترات إلى زيادة المخاوف بشأن أمن الإمدادات.

وطغت المخاوف المرتبطة بالإمدادات على تأثير البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الصين، والتي أظهرت تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية خلال مايو، ما زاد المخاوف بشأن فقدان ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه، في ظل تراجع الصادرات واستمرار ضغوط التكاليف على الشركات الصناعية.

