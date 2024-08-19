انت الأن تتابع خبر تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي في جميع الكليات وموعد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الالاف من الطلاب عن تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي بالتزامن مع اقتراب موعد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني وفقا لتصريحات وزارة التعليم العالي، حيث يبحث الطلاب عن مؤشرات القبول في كافة الكليات لمعرفة الاماكن المتبقية ومعرفة أي منهم يتناسب مع مجموعهم الذي حصلوا عليه قبل البدء في تسجيل الرغبات خلال الساعات القادمة، واليكم مؤشرات القبول في كليات تنسيق المرحلة الثانية 2024.

تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

ووفقا للعام الماضي، فمن المتوقع أن تكون مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي في كافة الكليات التابعة للجامعات الحكومية كما يلي:

– سياحة وفنادق مطروح: 246.5 درجة.

– حقوق طنطا: 262 درجة.

– حقوق الإسكندرية: 262.5 درجة.

– حقوق الزقازيق: 263.5 درجة.

– تربية (طفولة) جنوب الوادي: 262.5 درجة.

– سياحة وفنادق الفيوم: 246 درجة.

– سياحة وفنادق المنصورة: 246 درجة.

– سياحة وفنادق المنيا: 246 درجة.

– سياحة وفنادق الأقصر: 246.5 درجة.

– آداب الوادي الجديد: 270.5 درجة.

– تربية طفولة مبكرة مطروح: 271 درجة.

– دار العلوم الفيوم: 271.5 درجة.

– آداب انتساب موجه سوهاج: 271.5 درجة.

– حقوق انتساب موجه حلوان: 270 درجة.

– آداب المنيا: 272.5 درجة.

– آداب انتساب موجه أسوان: 279 درجة.

– آداب انتساب موجه أسيوط: 275 درجة.

– آداب أسيوط: 275.5 درجة.

– آداب انتساب موجه بني سويف: 277 درجة.

– آداب بني سويف: 278.5 درجة.

– حقوق انتساب موجه عين شمس: 272.5 درجة.

– حقوق حلوان: 271.5 درجة.

– تربية (طفولة) دمنهور: 279.5 درجة.

– تجارة انتساب موجه السويس: 282 درجة.

-آداب انتساب موجه دمياط: 280.5 درجة.

– آداب انتساب موجه بورسعيد: 280.5 درجة.

– تجارة انتساب موجه جنوب الوادي: 281 درجة.

– تجارة انتساب موجه أسيوط: 281 درجة.

– آداب انتساب موجه المنيا: 273.5 درجة.

– حقوق المنوفية بشبين الكوم: 264 درجة.

– حقوق انتساب موجه سوهاج: 276.5 درجة.

– حقوق انتساب موجه كفر الشيخ: 275 درجة.

– تجارة انتساب موجه العريش: 281 درجة.

– تجارة انتساب موجه بورسعيد: 282 درجة.

– آداب انتساب موجه الوادي الجديد: 274 درجة.

– تربية نوعية عين شمس: 274 درجة.

– تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي: 272 درجة.

– تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج: 274 درجة.

– تربية (تعليم ابتدائي) أسوان: 279.5 درجة.

– آداب انتساب موجه الفيوم: 282 درجة.

– آداب انتساب موجه طنطا: 282.5 درجة.

– آداب انتساب موجه دمنهور: 283 درجة.

– سياحة وفنادق بني سويف: 246 درجة.

– تجارة انتساب موجه سوهاج: 280 درجة.

– حقوق انتساب موجه القاهرة: 281.5 درجة.

– تجارة انتساب موجه بني سويف: 281.5 درجة

– تجارة انتساب موجه أسوان: 284 درجة.

– تجارة انتساب موجه طنطا: 283 درجة.

– تجارة انتساب موجه كفر الشيخ: 283 درجة

– تجارة انتساب موجه دمنهور: 284.5 درجة

– تربية رياضية بنين المنصورة: 246 درجة.

– آداب انتساب موجه المنصورة: 282.5 درجة

– تربية ( تعليم ابتدائي) أسيوط: 282.5 درجة.

– آداب انتساب موجه الزقازيق: 283 درجة.

– تربية نوعية الإسكندرية: 278.5 درجة.

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024