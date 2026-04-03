وزير الخارجية يلتقي ممثلي كبرى الشركات الروسية بمشاركة نائب وزير الصناعة والتجارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أبريل 2026 12:38 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الجمعة ٣ ابريل، مع ممثلي كبرى الشركات الروسية التي ستشارك في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمركز اللوجستي للحبوب والطاقة، وبمشاركة السيد اليكسي ماتوشانيسكي نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا، والتوسع فى آفاق التعاون مع القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات.

أشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات المصرية - الروسية خلال السنوات الأخيرة، والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما نوه الى النجاحات التي حققتها الشركات الروسية العاملة في مصر، معرباً عن التطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات الروسية فى ظل المناخ الجاذب للاستثمار والحوافز والتسهيلات التى تمنحها الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين الأجانب.

كما تناول اللقاء بشكل مفصل مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره محطة إضافية بارزة في مسار التعاون الثنائي، حيث تم التأكيد علي أهمية بدء العمل في هذه المنطقة الصناعية الروسية في أسرع وقت ممكن، وكذا فيما يتعلق بالتعاون لتدشين المركز اللوجستي للحبوب والطاقة في مصر.

واستعرض الوزير عبد العاطي الامتيازات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة المصرية، والجهود التي بذلتها خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال، والتي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة تداعيات الازمات المتتالية على مدار السنوات الماضية. كما أشار الوزير عبد العاطي إلى أن مصر ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبناء مناخ موات للاستثمار فى ظل حالة الامن والاستقرار التى تتمتع بها مصر رغم الأوضاع الاقليمية المتوترة.

وقد دار نقاش تفاعلي مع ممثلي الشركات الروسية، تم خلاله تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى بين مصر وروسيا، وزيادة الاستثمارات الروسية في مصر، وسبل تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الروسية للتغلب على أي تحديات يواجهونها، وتوسيع نطاق أعمالهم في السوق المصري.