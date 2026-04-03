ترامب يفرض رسومًا جمركية تصل إلى 100% على بعض الأدوية المستوردة

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 أبريل 2026 12:13 مساءً - سي ان بي سي _ فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس رسوماً جمركية مشددة على بعض الأدوية المستوردة، خصوصاً تلك التي لم تبرم اتفاقات مع البيت الأبيض لخفض أسعارها داخل السوق الأميركية، في خطوة تهدف إلى حماية الإمدادات الدوائية محليًا وتعزيز التصنيع داخل الولايات المتحدة.

وتشمل الرسوم الجديدة الأدوية الحاصلة على براءات اختراع ومكوناتها الفعالة، مع مسارات للشركات لتقليل أو تجنب الرسوم إذا أعلنت عن إعادة التصنيع محليًا. وستبدأ الرسوم بنسبة 20% على الشركات التي تعتزم نقل الإنتاج إلى أميركا، لترتفع إلى 100% بعد أربع سنوات إذا لم تُستكمل المصانع بحلول يناير 2029.

كما حددت الإدارة فترات سماح للشركات قبل تطبيق الرسوم الكاملة، بواقع 120 يوماً للشركات الكبرى و180 يوماً للشركات الأصغر، مع استثناءات لبعض الدول المتعاملة تجاريًا مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا وسويسرا والمملكة المتحدة، إضافة إلى إعفاء مؤقت للأدوية الجينية والبدائل الحيوية وبعض أدوية الحيوانات والأمراض النادرة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الإدارة للضغط على الشركات الأجنبية لإعادة تصنيع الأدوية محليًا، بعدما أبرمت منذ نوفمبر أكثر من 13 شركة كبرى مثل “فايزر” و”إيلي ليلي” و”نوفو نورديسك” اتفاقات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية، ما منحها إعفاءً مؤقتًا من الرسوم لمدة ثلاث سنوات.

وفي سياق متصل، عدلت الإدارة طريقة احتساب الرسوم على المعادن المستوردة من الصلب والألومنيوم والنحاس، لتُفرض على القيمة الكاملة للمنتج بدلاً من المعدن فقط، ما قد يرفع الإيرادات الفدرالية بنحو 70 مليار دولار خلال عشر سنوات.

