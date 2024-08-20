انت الأن تتابع خبر رابط نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى وشروطه .. وما هي أسباب رفض النقل؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نظام التعليم في المملكة العربية السعودية يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على أولياء الأمور إجراءاتهم، ومن أهم هذه الخدمات خدمة نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور، وسوف نتعرف بالتفصيل على خطوات نقل الطالب، وما هي الأسباب الشائعة لرفض طلب النقل، والشروط التي يجب توافرها لإتمام عملية النقل بنجاح.

خطوات نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور

إذا كنت ترغب في إتمام عملية نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور يجب اتباع الخطوات التالية التي صارت أكثر سهولة:

قم بزيارة موقع نظام نور الرسمي من هنا.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحساب ولي الأمر.

بعد تسجيل الدخل، ستظهر لك قائمة بالخدمات المتاحة.

ثم اختر خدمة “نقل الطلاب” أو “طلب نقل إلى مدرسة أخرى”.

من القائمة المنسدلة، حدد اسم الطالب الذي ترغب في نقله.

حدد الإدارة التعليمية التي تتبع لها المدرسة الحالية للطالب.

بعد ذلك ابحث عن اسم المدرسة التي ترغب في نقل الطالب إليها واخترها من القائمة.

بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، اضغط على زر “تقديم الطلب” أو “تثبيت”.

بعد تقديم الطلب، ستتلقى رسالة نصية أو إشعار على حسابك في نظام نور بإبلاغك بقبول الطلب أو رفضه مع ذكر الأسباب.

أسباب رفض طلب نقل الطالب

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى رفض طلب نقل الطالب، من بينها: