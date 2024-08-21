انت الأن تتابع خبر نتائج اعتراضات البكالوريا الدورة الثانية في سوريا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم في سوريا خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل ظهور نتائج الاعتراض على نتيجة البكالوريا الدورة الثانية التكميلية في سوريا بجميع جميع محافظات سوريا بشكلٍ عام، وذلك بعدما وصل عدد الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية العامة الدورة الثانية عام من 63757 ألف طالب وطالبة، وقد تقدم عدد من الطلاب بطلبات الاعتراضات لكي يتم إعادة تصحيح الامتحانات من جديد في عدد من المواد، ومن خلال هذه السطور نوضح طريقة الاستعلام عن نتائج الاعتراضات على نتيجة البكالوريا بشكل إلكتروني.

نتائج الاعتراضات على نتيجة البكالوريا الدورة الثانية في سوريا

وقد اشارت وزارة التعليم السورية إلى أن نسبة النجاح في الدورة الثانية من نتائج البكالوريا 2024 في جميع أنحاء سوريا قد جاءت على نحو 71.24 في المائة، وذلك بعدما تم انتهاء عمليات تصحيح ومراجعة جميع أوراق الامتحانات الخاصة باب طلاب وطالبات تلك المرحلة، ونجد أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالاعتراضات على نتيجة امتحانات الدور الثانية وطرحها بشكل إلكتروني خلال الساعات القليلة المقبلة، وطلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات البكالوريا في سوريا

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الاعتراضات على نتيجة البكالوريا في سوريا بشكل إلكتروني بسهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك باتباع الخطوات التالية: