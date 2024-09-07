انت الأن تتابع خبر وزارة التعليم تبدأ التعاقد مع المعلمين الجدد الأسبوع الحالى وهذه مسوغات التعيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبدأ المديريات التعليمية والإدارات التعاقد مع المعلمين الجدد بالدفعة الثانية وكذلك الناجحين في الاختبارات والتظلمات في المرحلة الأولى خلال الأسبوع الجارى، وأعلنت المديريات التعليمية مسوغات التعيين والأوراق المطلوبة وتشمل بطاقه الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل.

1- بطاقة الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية.

3- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسؤول عن إدارة الموارد البشرية ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تاديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

5- شهادة ميلاد مميكنة.

6- أصل المؤهل الدراسي.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.