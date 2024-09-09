انت الأن تتابع خبر تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 قائمة كليات العلمى والأدبى بنين الوجه البحري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ طلاب الثانوية الأزهرية بالتسجيل في رغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر، وذلك بعد إعلان مكتب التنسيق عن فتح القبول للكليات والجامعات لهاذ العام الدراسي 2025، ومن أبرز الشروط أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية، كما يتم التقديم عبر الموقع الرسمي ويتم القبول وفقًا لحدود الشروط المقررة من كل جامعة وفقًا للتوزيع الجغرافي، واليوم نوفر إليكم كليات علمي وأدبي وجه بحري للبنين في محافظات (المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وإليكم قوائم كليا الأدبي وعلمي بنين.

كليات وأقسام وشعب القسم الأدبى

الكلية الموقع الشعبة/التخصص نوع الدراسة اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الاوردية انتظام الدعوة الاسلامية القاهرة تخصص عام انتظام الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظام التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظام اللغة العربية شبين الكوم تخصص عام انتظام اصول الدين والدعوة شبين الكوم تخصص عام انتظام اصول الدين والدعوة طنطا تخصص عام انتظام اللغة العربية المنصورة تخصص عام انتظام اصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام انتظام اللغة العربية ايتاى البارود، بحيرة تخصص عام انتظام اصول الدين والدعوة الزقازيق تخصص عام انتظام فصول كلية الخدمة الاجتماعية بنين بتفهنا الاشراف تخصص عام انتظام القرآن الكريم للقراءات وعلومها طنطا تخصص عام انتظام اللغة العربية الزقازيق تخصص عام انتظام التربية بنين تفهنا الاشراف، دقهلية شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام التربية بنين تفهنا الاشراف، دقهلية تخصص عام انتظام اللغة العربية شبين الكوم شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات انتظام الاعلام بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الانجليزية انتظام اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الفرنسية انتظام اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الالمانية انتظام اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية انجليزى انتظام التربية الرياضية بنين القاهرة تخصص عام انتظام اللغة العربية الزقازيق شعبة التاريخ والحضارة انتظام اللغة العربية ايتاى البارود، بحيرة شعبة التاريخ والحضارة انتظام اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات اسلامية لغات افريقية انتظام اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الانجليزية وادابها انتظام التربية القاهرة شعبة التربية الفنية انتظام شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الاجنبية انتظام (بمصروفات) الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة والقانون انتظام الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة الاسلامية انتظام الشريعة والقانون تفهنا الاشراف، دقهلية شعبة الشريعه والقانون انتظام الشريعة والقانون تفهنا الاشراف، دقهلية شعبة الشريعة الاسلاميه انتظام الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة والقانون انتظام الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة الاسلامية انتظام اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة انتظام الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظام اللغة العربية شبين الكوم تخصص عام انتظام اصول الدين والدعوة شبين الكوم تخصص عام انتظام اصول الدين والدعوة طنطا تخصص عام انتظام

تنسيق كليات الأزهر بنين علمي