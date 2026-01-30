الرياض - كتبت رنا صلاح - نظمت جامعة بنها زيارة لطلابها إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية. تأتي هذه الزيارة في إطار توسيع آفاق المعرفة وتنمية الوعي الثقافي لدى الطلاب.

جامعة بنها تبرز إسهاماتها الثقافية من خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 57

وفي تصريح له، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي على أهمية مشاركة وفود طلابية من مختلف الكليات في المعرض، حيث يتمتع هذا الحدث بفرصة اكتشاف أحدث الإصدارات في مجالات متنوعة، مشيرًا إلى أن القراءة تعد أحد أهم أدوات التنمية الفكرية وتوسيع المدارك. كما أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن هذه الزيارة تعكس التزام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية والمشاركة في الفعاليات الثقافية.

وشهدت الزيارة إقبالًا كبيرًا من الطلاب الذين قاموا بجولة في مختلف الأجنحة، بما في ذلك جناح وزارة الدفاع وجناح وزارة الداخلية وجناح هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى جناح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وأبدى الطلاب إعجابهم بالتنوع الغني للمحتويات المعروضة، حيث تم تقديم شروحات تفصيلية حول كل جناح من قبل المسؤولين، مما أتاح للطلاب فرصة استكشاف المعرض بشكل أعمق واستفادة أكبر.