الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 11:19 مساءً - جاء النادي الأهلى حامل لقب الدوري المصري الممتاز، صدارة جدول ترتيب الجولة الأولى من بطولة دوري نايل من النسخة الجارية 2023-2024.

وتصدر المارد الأحمر جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على 6 فرق أخرى تملك نفس الرصيد، بعد فوزه الكبير على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة. واكتفى الزمالك وبيراميدز بالتعادل بهدفين لكل فريق في قمة مباريات الجولة الافتتاحية، ليكتفي كل منهما بنقطة. وتستعرض "صوت الأمة" جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي :



- الأهلي .. 3 نقاط

- طلائع الجيش .. 3 نقاط

- بلدية المحلة .. 3 نقاط

- مودرن فيوتشر .. 3 نقاط

- زد اف سي .. 3 نقاط

- الداخلية .. 3 نقاط

- الاتحاد السكندري .. 3 نقاط

- بيراميدز .. نقطة واحدة

- الزمالك .. نقطة واحدة

- سموحة .. نقطة واحدة

- الجونة .. نقطة واحدة

- الإسماعيلي .. دون نقاط

- إنبي .. دون نقاط

- سيراميكا .. دون نقاط

- البنك الأهلي .. دون نقاط

- المقاولون العرب .. دون نقاط

- فاركو .. دون نقاط

- المصري البورسعيدي .. دون نقاط