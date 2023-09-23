نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آفاق للدراسات الاستراتيجية: السيسي استعاد بناء قدرات الدولة الشاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد الغباشي أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتمد على التخطيط الاستراتيجي منذ توليه الحكم لاستعادة وبناء قدرات الدولة الشاملة العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال 3 محاول تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وإطلاق نهضة تنموية شاملة.

وأضاف اللواء محمد الغباشي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر كانت دولة هشة ورخوة في مهب الريح عامي 2012 و2013، أثناء فترة تولي الإخوان الحكم، لافتا إلى أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تطور كبير وشاهدنا تمكين المرأة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للإصلاح على أحدث مستوى وتمت مراجعتها بواسطة لجان من خارج مصر.

تابع أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، جماعة الإخوان يستخدمون ملف حقوق الإنسان لـ لي ذراع مصر لتحقيق أهداف سياسية، لافتا إلى أن مصر أصبحت دولة قوية عفية ولن يستطيع أحد اخضاعها لتنفيذ رغبات الجماعات المتطرفة.