حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 01:27 مساءً - 1 - التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عدد من أبناء الجاليات المصرية بالخارج من دول: "النرويج و فنلندا وإستونيا وأيسلندا"، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة". وقالت الوزيرة إننا حريصون على فتح آفاق التواصل مع المصريين حول العالم، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لربط المواطنين بالخارج بجذورهم في الجمهورية الجديدة، مثمنة جهود سفراء مصر بالخارج في دعم المصريين حول العالم، والتعاون المثمر لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمصريين في مختلف الدول.

2 - استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تقديم عدد من البرامج المخصصة لمواطنينا بالخارج، حول مهارات الإدارة والقيادة وكذلك محاور المهارات الشخصية، وأكدت الوزيرة اعتزازها بالتعاون القائم مع الأكاديمية، ورغبتها في تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق استفادة لشرائح مختلفة من مواطنينا بالخارج، مضيفة أن برنامج تدريب المصريات بالخارج يثبت نجاح التعاون والشراكة الفاعلة بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تم تنفيذ نسختين من البرنامج وجاري الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة، الذي يتعتبر فريداً والأول من نوعه الذي يوجه للمرأة المصرية في مختلف دول العالم، ويعد انعكاسا واضحا لاهتمام الدولة المصرية بالمرأة المصرية في الداخل والخارج.

3 - استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وفدا من مشيخة الأزهر الشريف لبحث التعاون لتوعية الجالية المصرية بالخارج، والتنسيق لتفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة ومؤسسة الأزهر، بشأن تعزيز الانتماء الوطني وزيادة الوعي المجتمعي ولم شمل الأسرة المصرية، ومواجهة الهجرة غير الشرعية. وأشادت الوزيرة بدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للمصريين بالخارج وحرصه على توعيتهم، مثمنة ما يقوم به الأزهر الشريف عبر مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الذي يبذل جهودًا كبيرة في محاربة الأفكار الهدامة والتخريبية، معربة عن ترحيبها الشديد بالتعاون مع مؤسسة الأزهر للتعريف بوسطية الإسلام بين الجاليات المصرية حول العالم، بجانب نقل الصورة الحقيقية لعاداتنا وتقاليدنا.

4 - عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعا تشاوريا عبر "الفيديوكونفرانس" مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بـ "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، وعدد من رجال الأعمال المصريين بدولة الكويت. وأكدت الوزيرة أهمية هذه الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج باعتبارها مشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس أو المواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها. وقد تم الاتفاق على إعداد خطط عمل ووضع استراتيجية للتحرك في المجالات التي تم الاتفاق على بدء العمل بها خلال المرحلة الأولى من إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، وإطلاع السيدة الوزيرة أولا بأول على المستجدات والمقترحات والأفكار، من أجل الإسراع في رفعها إلى الجهات المعنية في الدولة.

5 - استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، لبحث التعاون بين وزارة الهجرة ومهرجان الإسكندرية‎ في دورته الـ 39 هذا العام والمنعقد في 1 أكتوبر حتى 6 أكتوبر 2023، حيث ينظم المهرجان برنامج "مراكب الموت" للتوعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وأكدت الوزيرة أن السينما فن عظيم فهي مرآة الشعوب، مضيفة أن وزارة الهجرة تعمل على الحد من تلك الظاهرة في العديد من المحاور من ضمنها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019، بالإضافة إلى توفير البدائل الآمنة لهم من خلال مبادرة التدريب من أجل التوظيف.

6 - استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وفد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب لأسواق العمل المحلية والخارجية بما تتطلبه من مؤهلات. وأكدت الوزيرة على اعتزازها بالدور الفاعل الذي تقوم به الشركة منذ تأسيسها العام الماضي لدفع عجلة الصناعة في مصر، ومساندة مختلف الفئات من المصانع والمصنعين، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوطين عدد من الصناعات الهامة، مضيفة أن الوزارة وشركة ابدأ تتفقان على ضرورة تأهيل وتدريب الشباب لأسواق العمل، وفي ذات الوقت توفير فرص عمل بديلة وآمنة لهم، مع التأكيد على ضرورة تسليط الضوء على الميزات التنافسية لكل محافظة أو قرية تتمتع بحرفة يدوية، وعدم العاملين في تلك الحرف بمزيد من الدورات التدريبية التي تساعد على استدامة هذه الحرف.

7 - شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في لجان اختبارات المرحلة الأخيرة من اختيار الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، وهي آخر مراحل المقابلات الشخصية للبرنامج، والتي تعتمد على اللجان الموحدة. وأعربت الوزيرة عن امتنانها وسعادتها بالمشاركة في لجان الاختبارات التي تقدم إليها المتنافسات للحصول على منحة دراسية للتدريب من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، مثمنة الجهود العظيمة والدور المستدام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية في تأهيل وبناء قدرات المرأة المصرية أينما كانت لتمكينها من القدرة على صياغة السياسات واتخاذ القرار.

8 - صرحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بأن غرفة عمليات الوزارة التي تم تشكيلها لمتابعة أسر المصريين في ليبيا مازالت مستمرة، وقالت: "مازلنا نتابع وننسق مع وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والصحة وكذلك مع السلطات الليبية بصدد إعادة الجثامين"، مشيرة سيادتها إلى أنه تم أيضا إجراء مداخلات مع وسائل إعلام مختلفة في هذا الشأن.

9 - أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارًا ثريًا مع الإعلامية لميس الحديدي عبر "الفيديوكونفرانس" في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON الفضائية، حيث تحدث فيه الوزيرة عن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقي اتصالات الإغاثة من أسر المصريين في ليبيا، وعن قرار مد مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج حتى 14 أكتوبر القادم، وكذلك عن إعادة فتح مشروع قانون منح التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد سياراتهم.

10 - أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار الفضائية، كشفت فيه عن آخر المستجدات في ليبيا، وقدمت العزاء لأسر الضحايا المصريين وللشعب الليبي جراء الإعصار "دانيال".

11 - قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن الوزارة مستمرة في استقبال طلبات الشباب والرد على استفساراتهم بشأن مبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج والمستمرة حتى 14 أكتوبر 2023، حيث تم مدها استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن مواطنينا في مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.

12 - قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج تواصل عملها في بحث موقف عدد من الطلاب المصريين العائدين من مناطق الصراع بالسودان، بعد لقاء سيادتها بعدد من أولياء أمور هؤلاء الطلبة والاستماع لشكواهم بشأن قبول أبنائهم في الجامعات الأهلية والخاصة، وقد تم رفع مطالب أولياء الأمور إلى دولة رئيس الوزراء.

13 - يواصل المصريون المقيمون بالخارج الإشادة بموافقة مجلس الوزراء على إعادة فتح مشروع قانون إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد سياراتهم، معربين عن امتنانهم لكافة التسهيلات والميزات التي وفرتها تلك المبادرة وكذلك مرونة الإجراءات وسرعة الاستجابة من الأطراف المعنية.