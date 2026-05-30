السر فى شعبيته.. محمد صلاح وراء إبعاد ارني سلوت من تدريب ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 08:53 مساءً - كشفت تقارير صحفية انجليزية عن تأثير محمد صلاح كابتن منتخب مصر وليفربول في قرار ليفربول بشأن اقالة الهولندي ارني سلوت المدير الفني للفريق والذي تمت اقالته في بيان رسمي مساء اليوم السبت، وذلك بعد أيام من نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح سبب اقالة سلوت

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها ان تأثير محمد صلاح على اقالة سلوت كبيرا ، خاصة بعد رسالته التي نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي منتقدًا أسلوب لعب الفريق، وقالت الصحيفة في تقرير بعنوان : سيتبع مسؤولو ليفربول نصيحة محمد صلاح بعد الانتقاد القاسي لأسلوب لعب آرني سلوت".

وأضاف التقرير: اتخذت مجموعة فينواي الرياضية، المالكة لنادي ليفربول، قراراً مفاجئاً بإقالة آرني سلوت، بعد أسبوعين فقط من انتقاد أسطورة النادي الراحل محمد صلاح علناً لأسلوب لعبه، وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح والضجة المحيطة به كانا الحدث الأبرز في الموسم الثاني لآرني سلوت كمدرب لليفربول، ويبدو الآن أن النجم المصري قد لعب دوراً في سقوط المدرب.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن ليفربول كان مجرد نسخة باهتة من الفريق الفائز باللقب، وأثار صلاح الكثير من الجدل بعد خلافه مع سلوت في منتصف الموسم. وقد استشاط غضبًا من جلوسه على مقاعد البدلاء في كثير من الأحيان، وانتقد ذلك بشدة أمام الصحفيين في ديسمبر الماضي، وأن صلاح لم يرضَ بالصمت والالتزام بالخط الرسمي، ولجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائه، وكشفت انتقاداته اللاذعة بعد الهزيمة أمام أستون فيلا، وأن مشاعر صلاح كانت مشتركة بين آخرين في غرفة ملابس ليفربول، حتى قبل أسابيع من مغادرته النادي، كان لرأيه تأثير كبير، ويبدو أنه لعب دورًا في رحيل سلوت.