القاهرة الإخبارية: سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على عدة بلدات في جنوب لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 07:59 مساءً - قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت إن الجيش الإسرائيلى يواصل شن غارات مكثفة على عدد من البلدات في الجنوب اللبناني، وسط تصاعد ملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية.

زوطر الشرقية ودبين وكفرصير تحت القصف

وأشار إلى أن بلدة زوطر الشرقية تعرضت لسلسلة غارات عنيفة، فيما استهدفت مروحية إسرائيلية من طراز «أباتشي» بلدة دبين بعدة صواريخ، عقب تنفيذ حزام ناري على بلدة كفرصير.

تصعيد واسع في بنت جبيل وصور ومرجعيون

وأضاف أن الغارات الإسرائيلية امتدت منذ ساعات الصباح الأولى إلى عدد من البلدات في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون، ما يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية على مختلف محاور الجنوب اللبناني.

محاولة تقدم بري نحو الغندورية

وأكد سنجاب أن أبرز التطورات الميدانية تمثلت في محاولة قوات الجيش الإسرائيلي التقدم بريًا في القطاع الأوسط باتجاه بلدة الغندورية.

حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية بكمين

وأوضح أن حزب الله أعلن نصب كمين لقوة إسرائيلية متقدمة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجنود بين قتيل وجريح، وإجبار القوات الإسرائيلية على تنفيذ عمليات إخلاء تحت غطاء كثيف من الدخان والنيران.

تحركات إسرائيلية للسيطرة على التلال شمال الليطاني

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل التقدم باتجاه منطقة الشقيف، بعد وصولها إلى بلدات زوطر الشرقية ويحمر الشقيف وأرنون، في محاولة للسيطرة على التلال المرتفعة شمال نهر الليطاني.

هجمات صاروخية تستهدف مواقع إسرائيلية

ولفت إلى أن حزب الله أعلن تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت مواقع ومستعمرات إسرائيلية، من بينها قاعدة ميرون الجوية، في ظل استمرار المواجهات واتساع نطاق الاشتباكات بين الجانبين.