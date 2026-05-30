أرسنال يتقدم بالهدف الأول فى شباك باريس سان جريمان فى دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 08:53 مساءً - تقدم فريق أرسنال الإنجليزي على نظيره باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

بي إس جي ضد أرسنال

وجاء الهدف عبر المهاجم الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 5

تشكيل باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

في خط الدفاع: أشرف حكيمي ، ماركينيوس ، ويليان باتشو ، نونو مينديز

في خط الوسط: فابيان رويز ، فيتينيا ، جواو نيفيز

في خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كفاراتسخيليا ، ديزيري دوي.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: موسكيرا، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالهايس، هينكابي

خط الوسط: ديكلان رايس، مايلز لويس سكيلي، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، كاي هافيرتز

باريس سان جيرمان ضد أرسنال

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة النهائية بعد مسيرة قوية في الأدوار الإقصائية، حيث نجح في إقصاء بايرن ميونخ في نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-5، ليحجز مقعده في النهائي للمرة الثانية على التوالي، ويقترب من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في التتويج باللقب القاري مرتين متتاليتين.

وكان باريس سان جيرمان قد شق طريقه نحو النهائي بعد تجاوز عقبات قوية في الأدوار السابقة، حيث أطاح بـليفربول في ربع النهائي، ثم تخطى تشيلسي في دور الـ16، قبل أن يتفوق على موناكو في الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية، ليؤكد جاهزيته الكاملة للنهائي المرتقب.

في المقابل، يدخل آرسنال المواجهة النهائية بعد مشوار مميز أعاد الفريق إلى الواجهة الأوروبية، حيث تمكن من إقصاء أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، بعد أن سبق له التفوق على سبورتينج لشبونة في ربع النهائي، ثم تخطي باير ليفركوزن في دور الـ16، ليصل إلى النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006، باحثًا عن لقبه الأول في البطولة الأوروبية الكبرى.

ويأمل باريس سان جيرمان في الحفاظ على لقبه القاري بقيادة نجمه عثمان ديمبيلي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية 2025، إلى جانب خبرة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، الذي يقود الفريق بثبات نحو مرحلة جديدة من النجاحات الأوروبية.

وعاد الفرنسي عثمان ديمبيلي والمغربي أشرف حكيمي، لاعبي فريق باريس سان جيرمان، إلى التدريبات الجماعية في دفعة معنوية قوية لـ«حامل اللقب» قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنجليزي، بعد تعافيهما من الإصابة.

ويسعى المدرب الإسباني لويس إنريكي بكتابة فصل جديد من النجاح مع نادي باريس سان جيرمان، بعدما رسّخ حضوره كأحد أبرز المدربين الذين مروا على الفريق الباريسي منذ توليه القيادة الفنية في صيف عام 2023، واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا يتمثل في تحقيق لقب جديد من خلال التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته مع النادي.

وواصل إنريكي تعزيز سجله الحافل مع النادي الفرنسي، بعدما قاد الفريق مؤخرًا للتتويج بلقب الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026، ليضيف لقبًا جديدًا إلى خزائنه ويصل إلى الرقم 11 من الألقاب التي حققها مع باريس سان جيرمان خلال فترة قصيرة، ما يعكس حجم التأثير الكبير الذي أحدثه منذ وصوله.