الداخلية: إنقاذ شخص حاول الانتحار فى الإسكندرية.. وتبين ظهور علامات عدم الإتزان عليه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 08:53 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام شخص بمحاولة الإنتحار من أعلى سطح عقار بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مايو الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بوقوف أحد الأشخاص أعلى سطح عقار وإبدائه رغبته فى الإنتحار، على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم توجيه النصح والإرشاد له، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذه دون حدوث أية مكروه له، وتبين ظهور علامات عدم الإتزان عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع المذكور بإحدى المصحات النفسية لتقلى العلاج اللازم.