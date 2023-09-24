أخبار مصرية

الرئيس السيسى يهنئ الملك سلمان وولى العهد وشعب المملكة بذكرى اليوم الوطني...

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 12:30 صباحاً - في ذكرى اليوم الوطني السعودى، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهاني القلبية والتمنيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. متمنياً للشعب السعودي الشقيق، كل الخير والتقدم والرخاء..

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماع، إن التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية، يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين، وعلى قوة وصلابة العلاقات بين البلدين، "التي أؤكد تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ولأمتينا العربية والإسلامية".

وتابع الرئيس السيسى:"كل عام وأنتم بخير، وتمنياتي بمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق تحت قيادتكم الحكيمة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا