نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق قطار حماة الوطن في تحرير توكيلات ترشيح الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت القدرات البشرية لحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، في تحرير توكيلات ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال قواعده المنتشرة على مستوى الجمهورية.

حزب حماة الوطن يحرر توكيلات ترشح الرئيس السيسي

يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول للاستحقاق الدستوري، وفتح باب الترشح لإجراء الانتخابات الرئاسية.

غرفة عمليات مركزية لتحرير التوكيلات

ويؤكد الحزب أنه يتابع من خلال غرفة عمليات مركزية مع أمانات المحافظات التسهيلات أمام المواطنين في مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات، إعمالا لما نص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن.

ويتابع حماة الوطن تسهيل تحرير التوكيلات، انطلاقا من تعهد الحزب في بيانه الصادر في يوليو الماضي بدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتسخير كافة الإمكانيات والمقرات على مستوى الجمهورية ضمن الحملة الانتخابية للرئيس السيسي.

ويواصل الحزب خلال الفترة المقبلة عقد اللقاءات الجماهيرية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.