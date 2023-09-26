الاسوء في تاريخ مصر منذ 100 عام.. عاصفة قريبة قادمة ستوقف الحركة تماما.. وتحذيرات عاجلة للمواطنين من الدفاع المدني!!

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الرياض - روايدا بن عباس - حالة الطقس على القاهرة اليوم تتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير مهم - ارتفاع جوي

أعلنت الأرصاد الجوية أننا نشهد هذه الأيام سيطرة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد. وبناءً عليه، سيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما كشفت الأرصاد الجوية في نشرتها الرسمية عن ظواهر جوية تشمل ظهور الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. ومع ظهور الشبورة المائية، ينخفض مستوى الرؤية الأفقية. لذا، يجب على قائدي المركبات على هذه الطرق أن يكونوا حذرين ويتبعوا جميع تعليمات المرور.