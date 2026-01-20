اطّلع على كل المسلسلات المتنوعة.. تردد قناة دراما بدوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 03:29 صباحاً - تُعتبر قناة دراما بدوية واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم الأعمال التي تعكس روح الصحراء العربية وتفاصيل الحياة البدوية الأصيلة، حيث تنطلق من المملكة العربية السعودية حاملة رسالة ثقافية وفنية تلامس وجدان المشاهد العربي.

واستطاعت القناة خلال فترة قصيرة أن تصنع لنفسها مكانة مميزة، بعدما جذبت شريحة واسعة من المتابعين بفضل محتواها المتنوع الذي يجمع بين جميع أنواع المسلسلات ذات الطابع التراثي، والتي تحكي قصصًا إنسانية غنية بالقيم والمبادئ، وتُجسد العادات والتقاليد العريقة للمجتمع البدوي في قالب درامي مشوق.

تردد قناة دراما بدوية على نايل وعرب سات

حرصًا على تمكين الجمهور من متابعة قناة دراما بدوية بأفضل جودة ممكنة دون تشويش أو انقطاع، نوفر لكم أحدث "بيانات" الترددات المعتمدة للقناة لعام 2026 على أهم الأقمار الصناعية، ينصح بإدخال المعلومات التالية بدقة في جهاز الاستقبال لضمان استقبال القناة بشكل صحيح.

تردد القناة على نايل سات

التردد هو 11137.

الاستقطاب هو عمودي (V).

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

الجودة هي SD.

تردد القناة على عرب سات