بالرابط المباشر.. خطوات الاستعلام عن نتائج الإعدادي طلاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 03:29 صباحاً - بمجرد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث على نتيجة الامتحانات لصفوف النقل، متسائلين عن خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب.

ووفرت بوابة التعليم الأساسي رابط إلكتروني يمكن للطالب أو ولي الأمر، الدخول عليه للحصول على نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في سنوات النقل