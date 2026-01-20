تردد قناة بي إن دراما 2026 | اضبطها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 03:29 صباحاً - كشفت شبكة قنوات beIN عن إجراء تعديلات تقنية جديدة على بث قناة بي إن دراما، في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الإرسال وتحسين نقاء الصورة وجودة الصوت بنظام البث عالي الوضوح "HD"، وشملت التحديثات إطلاق ترددات محدثة، بما يضمن تغطية أوسع ووصولًا أكثر استقرارًا لمتابعي القناة في مختلف أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة بي إن دراما 2026 على نايل وعرب سات

وتُعد قناة بي إن دراما واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في المحتوى الدرامي ضمن باقة beIN، حيث بدأت بثها الرسمي في الأول من نوفمبر عام 2017، وتقدم "القناة" مزيجًا متنوعًا من المسلسلات العربية، والأعمال التركية المدبلجة، إلى جانب إنتاجات درامية من ثقافات متعددة، مع اعتماد تقنيات بث متطورة تضمن تجربة مشاهدة عالية الجودة من حيث الصوت والصورة، ما جعلها خيارًا مفضلًا لعشاق الدراما في العالم العربي.

تردد القناة على نايل سات

التردد هو 11850.

الاستقطاب هو أفقي "H".

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 2/3.

تردد القناة على عرب سات