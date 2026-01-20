بعد رسالته لساديو ماني في نهائي كأس أفريقيا.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 03:29 صباحاً - استطاع ‏كلود لوروا بأن يخطف الأنظار في مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 والتي أقيمت بين منتخب السنغال وفريق المغرب، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد ليحصل على لقب البطولة الإفريقية لهذا الموسم.

كلود لوروا وساديو ماني

حيث خطف الفرنسي كلود لورا الأضواء إليه، وذلك في مباراة السنغال والمغرب خاصةً بعد ظهوره بشكل مفاجئ في ملعب اللقاء، كذلك بعد حديثه مع قائد السنغال اللاعب ساديو ماني، وطلب منه بأن يتم استكمال المباراة بعد التوقف المفاجئ، ليقوم ماني بالحديث مع زملائه وطالبهم باستكمال اللقاء.

من هو ‏كلود لوروا ويكيبيديا؟

يعتبر الفرنسي كلود لوروا، من أكثر المدربين الأجانب الذين لهم تأثر هام في تاريخ كرة القدم خاصةً بالبطولة الأفريقية، كما ارتبط اسمه بالعديد من الجوائز مع عدة منتخبات داخل القارة، كما ارتبط اسمه بالعديد من المنتخبات، ومنهم السنغال، غانا، الكونغو الديمقراطية، وتوجو، وحقق معهم الوصول لمستويات متقدمة في كأس أمم أفريقيا.

كما وُلد لوروا في يوم 6 فبراير لعام 1948 في فرنسا وقد بدأ مسيرته التدريبية في وقت مبكر، أما عن أبرز محطاته الكروية فقد جاءت مع منتخب الكاميرون عندما حصلوا في عام 1988 على بطولة كأس الأمم الأفريقية.