صارعت الموت على فراش المستشفى.. ما سبب وفاة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 03:29 صباحاً - تصدر اسم الستايلست ريهام عاصم محركات البحث في جوجل بعد إعلان خبر وفاتها الذي وقع كصدمة في قلوب أسرتها ومحبيها.

وتساءل عدد كبير من المواطنين عن سبب وفاة الستايلست ريهام عاصم الغامض.

تعرضت الستايلست ريهام عاصم لوعكة صحية في أيامها الأخيرة وعلى إثرها تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وهناك، تم إدخالها غرفة العناية المركزة لتدهور حالتها الصحية، وظلت تصارع الموت على فراش المستشفى لمدة 4 أيام حتى فارقت الحياة.

ونعى عدد كبير من الفنانين وفاة الستايلست ريهام عاصم بكلمات مؤثرة داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويصبر أسرتها وذويها.

وكانت قد نشرت الستايلست ريهام عاصم منشورًا قبل وفاتها بأيام، قائلة:

"ادعو لي أطلع من العناية المركزة بالله عليكم".

وانهال جمهورها ومحبيها ناعين إياها بعد وفاتها في هذا المنشور بدعوات لها، بأن يغفر لها المولى عز وجل ويسكنها فسيح جناته.

يذكر أن الستايلست ريهام عاصم قد شاركت في العديد من الأعمال الفنية كمصممة أزياء، مثل فيلم ولاد رزق 2، وفيلم عمهم، ومسلسل شقة فيصل، وغيرهم.